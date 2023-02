Dopo l'assenza di ieri, per poter partecipare a Coverciano alle premiazioni per la Panchina d'oro, oggi Claudio Ranieri è tornato sul ponte di comando per guidare la doppia seduta del Cagliari ad Asseminello. C'è da preparare la trasferta di sabato a Venezia, da affrontare ancora una volta in grande emergenza.

Anche oggi, infatti, lavoro personalizzato per gli infortunati storici Deiola, Nandez, Di Pardo, Viola, Falco e Pavoletti, tutti indisponibili per la sfida del “Penzo”. E in laguna non ci sarà neanche Lapadula, regolarmente fermato per un turno dal Giudice sportivo dopo il rosso di Bari.

Domani si torna in campo nel pomeriggio e Asseminello aprirà le porte ai tifosi. Ingresso riservato a chi ha assistito alla sfida del campionato Primavera tra il Cagliari di Filippi e l'Inter.

Intanto, da questa mattina sono in vendita i biglietti per la gara del primo marzo col Genoa alla Domus. Per ora aperti solo i botteghini online, da lunedì via alla vendita anche in Piazza L'Unione Sarda.

