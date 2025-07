«Ciao tifosi cagliaritani, sono qui per dirvi che non farò più parte del Cagliari Calcio». Comincia così il saluto che Tommaso Augello, all'indomani della scadenza del suo contratto coi rossoblù, ha voluto fare ai suoi ormai ex sostenitori al termine del biennio passato in Sardegna, chiuso con 74 presenze fra Serie A (70) e Coppa Italia (4). Per lui ora inizia una nuova esperienza, che sarà probabilmente il Palermo in Serie B.

«Come ben sapete, ho sempre espresso la mia volontà di rimanere qui a Cagliari con voi ma la società ha deciso di fare un'altra scelta», segnala Augello in un video pubblicato sui propri account social, rimarcando come la scelta sia stata del club (lo aveva anticipato il presidente Tommaso Giulini, nella conferenza stampa di giovedì scorso). «Io comunque vi ringrazio per questi due anni bellissimi: siete sempre stati vicini alla squadra. Ringrazio i miei compagni, un gruppo veramente unito con cui sono stato molto bene. Ringrazio tutte le persone che lavorano per il Cagliari, senza dimenticare nessuno, ringrazio i mister Claudio Ranieri, Davide Nicola e i loro staff».

Augello conclude: «Abbiamo trascorso due anni veramente intensi, con tante difficoltà sicuramente ma sempre raggiungendo il nostro obiettivo. Voglio ringraziare anche la dirigenza e la società per questi due anni passati a Cagliari: un abbraccio a tutti e un saluto».

