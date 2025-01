Allenamento mattutino al Crai Sport Center di Assemini per il Cagliari, che non aveva più in gruppo Gianluca Lapadula. L’attaccante italo-peruviano, nella serata di ieri, ha lasciato la Sardegna direzione La Spezia, dove sta svolgendo le visite mediche prima di firmare il contratto con la formazione ligure che si trova al terzo posto in Serie B. La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore, con la sistemazione di alcune questioni che avevano rallentato l’operazione negli scorsi giorni.

Lapadula lascia il Cagliari dopo due anni e mezzo: in totale 31 gol in 74 presenze contando tutte le competizioni. In questa stagione ha giocato 12 partite in Serie A e 3 in Coppa Italia, torneo dove ha segnato l’unica rete contro la Cremonese. Il clou nel primo anno, il 2022-2023, quando con 25 gol (21 nella stagione regolare e 4 ai playoff) fu capocannoniere della Serie B e determinante per la promozione.

La partenza di Lapadula, che va via a cinque mesi esatti dalla scadenza del contratto, porterà il Cagliari a dover trovare in tempi rapidi un attaccante. Quello che, peraltro, il presidente Tommaso Giulini aveva anticipato nell’intervento dopo la partita col Lecce di due settimane fa. Uno dei nomi è Dennis Johnsen della Cremonese, ma non è l’unico. Il direttore sportivo Nereo Bonato ha tre giorni di tempo: la sessione invernale di calciomercato finirà lunedì sera, appena dopo la conclusione della partita con la Lazio alla Domus che chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A.

In vista proprio dell’impegno di Serie A, i rossoblù si sono allenati ancora senza Zito Luvumbo che prosegue nel suo programma personalizzato di recupero dall’infortunio alla caviglia sinistra. Nella fase iniziale della seduta spazio ai lavori atletici, accompagnati poi da esercitazioni sul possesso palla e da delle partitelle giocate su campo ridotto. Domani antivigilia al mattino.

© Riproduzione riservata