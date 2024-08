Alessandro Deiola è stato uno dei protagonisti di Cagliari-Roma, anche con diversi tentativi di colpi di tacco. Per lui lo 0-0 di stasera alla Domus è un punto di grande valore: «È stata una partita bella e combattuta, magari alla fine potevamo vincere ma ci portiamo dietro quello che di positivo abbiamo fatto», le sue parole. Ma si sposta immediatamente alla prossima partita, fra otto giorni sempre alla Domus. «Ora dobbiamo subito preparare il Como, è uno scontro diretto e giochiamo in casa. Dobbiamo partire da quanto di buono abbiamo fatto oggi e cercare di migliorare le cose non fatte al meglio. Ci sono tanti margini di miglioramento, ma si è vista già una squadra che ha voglia di lottare palla su palla con tutti senza paura di nessuno». Il centrocampista di San Gavino ha anche provato più volte con dei tentativi dalla distanza: «Sicuramente ho acquisito molta più fiducia e consapevolezza nei miei mezzi, affronto ogni situazione con gioia cercando di aiutare questa squadra a raggiungere gli obiettivi. Il Cagliari per me viene prima di tutto, cercherò sempre di dare tutto quello che posso per aiutare questa società».

Il compagno. Deiola ha ritrovato come compagno di reparto Razvan Marin, tornato dai due anni in prestito a Empoli e grande protagonista di questo inizio di stagione. «Lui è stato sempre un giocatore forte, l'ha dimostrato anche l'anno della retrocessione dove le cose giravano nel modo giusto. Ha sempre associato qualità e quantità, ce lo godiamo e sono contento che sia tornato perché ci può dare una grossa mano. L'ha già dimostrato in queste prime due partite ufficiali, sono sicuro che sarà di grande aiuto». Sull'autostima di gruppo: «Non siamo mai andati in campo già battuti, sicuramente abbiamo trovato più consapevolezza nelle nostre qualità».

