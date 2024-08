Sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 ad arbitrare Cagliari-Roma, prima partita di campionato dei rossoblù in programma domenica alle 20.45. Il fischietto romano sarà coadiuvato da Bercigli e Mokhtar come guardialinee, Cosso quarto uomo, al Var c’è Mazzoleni, che avrà come assistente Sozza.

La Penna ha arbitrato il Cagliari in A per 7 volte, il bilancio per i rossoblù è di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L’ultimo match risale alla scorsa stagione, la sconfitta per 3-1 alla Domus contro il Milan. Quattro invece i precedenti in B, in perfetta parità: una vittoria, due pari, una sconfitta.

Ecco l’elenco delle partite e degli arbitri della prima giornata di campionato in programma domenica 18 agosto.

Genoa - Inter (sabato 17/08 18.30): Ermanno Feliciani di Teramo

Parma - Fiorentina (sabato 17/08 h. 18.30): Giovanni Ayroldi di Molfetta

Empoli - Monza (sabato 17/08 h. 20.45): Michael Fabbri di Ravenna

Milan - Torino (sabato 17/08 h. 20.45): Fabio Maresca di Napoli

Bologna - Udinese (h. 18.30): Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Verona - Napoli (h. 18.30): Matteo Marchetti di Ostia

Cagliari - Roma (h.20.45): Federico La Penna di Roma

Lazio - Venezia (h. 20.45): Paride Tremolada di Monza

Lecce - Atalanta (lunedì 19/08 h. 18.30): Federico Dionisi de L'Aquila

Juventus - Como (lunedì 19/08 h. 20.45): Matteo Marcenaro di Genova

