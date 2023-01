Buone notizie per il Cagliari, impegnato oggi in una full immersion ad Asseminello, con una doppia seduta di allenamenti. Si è infatti rivisto in gruppo Rog, col croato (assente dalla gara col Frosinone dello scorso 27 novembre) che ha lavorato con i compagni, saltando solo la partitella finale. Un passo avanti deciso verso il recupero completo, con la speranza di strappare la convocazione per la gara di sabato col Como.

Parzialmente in gruppo anche Viola, con l'ex Benevento che sta smaltendo la fatica degli allenamenti della scorsa settimana. Come Obert, che però anche oggi ha svolto un allenamento personalizzato. Insieme allo slovacco, Di Pardo e Mancosu, out per la sfida con gli ex Faragò e Cerri.

Intanto, manca veramente poco per l'annuncio del primo acquisto del Cagliari sul mercato di gennaio. Nel pomeriggio, l'esterno Azzi si è presentato a Villa Stuart per le visite mediche. Domani il giocatore, in arrivo a titolo definitivo dal Modena, dovrebbe sbarcare in Sardegna per firmare il contratto fino al 2025 e mettersi agli ordini di Ranieri.

© Riproduzione riservata