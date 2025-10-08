È ripresa la preparazione del Cagliari, con i rossoblù fermi per la sosta per le nazionali. Questo pomeriggio, la squadra di Fabio Pisacane si è ritrovata al Crai Sport Center di Assemini per il primo allenamento della settimana: l’obiettivo inizia a essere la partita contro il Bologna della settima giornata di Serie A, domenica 19 alle ore 15 all’Unipol Domus. Assenti i cinque nazionali: Adam Obert (Slovacchia), Riyad Idrissi e Marco Palestra (Italia Under-21), Semih Kılıçsoy (Turchia Under-21) e Zito Luvumbo (Angola). Quest’ultimo ha giocato questo pomeriggio per 81’ nel pareggio per 2-2 dell’Angola contro eSwatini, risultato che toglie alla sua selezione ogni possibilità di andare ai Mondiali del prossimo anno (poteva al massimo lottare per il secondo posto e andare ai play-off.

Terapie per Yerry Mina, dopo l’infortunio di domenica a Udine. Personalizzato tra palestra e campo per il resto del nutrito gruppo di infortunati: Gianluca Gaetano, Juan Rodríguez, Marko Rog, Nicola Pintus, Gabriele Zappa e Boris Radunović. Il resto della squadra ha iniziato la seduta di questo pomeriggio con un’attivazione tecnica; a seguire serie di esercitazioni impostate per sviluppare il possesso palla e, in chiusura, una sessione di lavoro aerobico.

Domani il Cagliari svolgerà un allenamento a porte aperte, sempre al Crai Sport Center: nell’occasione giocherà una partita in famiglia insieme alla Primavera di Francesco Pisano, a sua volta ferma per la sosta. L’appuntamento è alle ore 16, cancelli aperti dalle 15, ingresso da via Sa Ruina. Per assistere all’allenamento è necessario entrare su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare il pass gratuito (sino a un massimo di due).

