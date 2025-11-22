Gennaro Borrelli ci ha provato a ridare al Cagliari una vittoria che manca da due mesi, ma la sua doppietta non è bastata. Il centravanti ha realizzato l'1-1 e il 3-2, poi però è arrivato il definitivo pareggio - casuale - di Martín all'83'. Per l'ex Frosinone c'è comunque la soddisfazione di essersi sbloccato in casa in Serie A e di aver dato un segnale.

«Sono stati due gol di testa uguali come dinamica», la spiegazione di Borrelli sulle giocate valse la sua doppietta. Sul primo è arrivato sulla palla alzata da Palestra e non ha avuto dubbi sul fatto che la respinta di Leali fosse avvenuta ben oltre la linea, sul secondo si è infilato sul secondo palo per concretizzare il traversone di Zappa. «Ho sfruttato la mia altezza, sono contento per la doppietta però avrei voluto i tre punti».

Per Borrelli - premiato da Lega Serie A e Panini col trofeo Player of the Match di Cagliari-Genoa - c'è il rammarico per come sia finita la partita. «Dobbiamo continuare per la nostra strada, possiamo dare sicuramente qualcosa in più. Cerchiamo di dare il massimo ogni volta che entriamo in campo, a volte va bene e a volte meno».

