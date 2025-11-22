L'attaccante in gol per il momentaneo 2-2: «Dispiace per l'errore di Caprile, può capitare anche a uno come lui»

Il gol di Sebastiano Esposito ha permesso di ricambiare l’inerzia di Cagliari-Genoa, evitando alla squadra di Pisacane di andare sotto all’intervallo. Il secondo centro stagionale del numero 94 non è servito per la vittoria, ma ha dimostrato un’immediata voglia di riscatto dopo il secondo vantaggio ospite. «Secondo me potevamo vincerla», taglia corto l’ex Inter. «Non abbiamo mai mollato, ci siamo rialzati fino a trovare il vantaggio. Ci dispiace non aver vinto, ma manteniamo positività e voglia di lavorare insieme».

Il 3-3 di Cagliari-Genoa è arrivato su un rarissimo errore di Elia Caprile, uno dei migliori per rendimento in stagione. «C’è stato l’infortunio di Elia, peccato perché lui ci ha salvati tante volte. Purtroppo un errore capita anche a lui, ma abbiamo fatto un’ottima prestazione con qualità e coraggio», il pensiero di Esposito.

Il Cagliari non vince dal 20 settembre in campionato: Esposito spera che questa serie negativa si interrompa quanto prima. «Guardiamo avanti anche grazie al supporto dei tifosi, che sono sempre la cosa più importante. Speriamo di dare loro soddisfazioni molto presto», conclude.

