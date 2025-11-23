La trasferta sul campo del Real Monterotondo costa all’Olbia la seconda sconfitta di fila. Ai romani, penultimi della classe, basta un buon primo tempo e i gol di Armini (al 10’) e Bellucci (al 30’) per avere ragione dei galluresi e regalare al loro allenatore Ferazzoli la prima vittoria dal suo approdo in panchina, avvenuto a fine ottobre.

Nel recupero i padroni di casa sprecano un rigore con Simonelli (fallo di Saggia), altrimenti il passivo per la squadra di Favarin, arrivata con gli uomini contati alla sfida della 13ª giornata del campionato di Serie D, poteva essere più pesante. Intanto, peggiora la classifica: con 17 punti, il margine di vantaggio dei bianchi sulla zona retrocessione si è ridotto a due lunghezze. E domenica al Nespoli è attesa l’imbattuta capolista Scafatese.

