Sono ripresi questo pomeriggio, dopo un giorno di riposo, gli allenamenti del Cagliari al Crai Sport Center di Assemini. Davide Nicola aveva dato il lunedì libero alla squadra a seguito della sconfitta di avantieri alla Domus contro la Juventus, lo 0-1 nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. I rossoblù sono rimasti a 25 punti, +4 sulla zona retrocessione ora occupata dall’Empoli terzultimo: l’obiettivo ora è tornare a fare risultato, domenica alle 15 nella trasferta di Bologna. All’andata, lo scorso 29 ottobre, furono i felsinei a imporsi 0-2 nell’unico turno infrasettimanale della stagione con i gol di Orsolini e Odgaard.

Quasi tutta la squadra a disposizione, dopo che domenica è tornato in campo Zito Luvumbo a 71 giorni dall'infortunio in Cagliari-Atalanta del 14 dicembre. L'angolano, che contro la Juventus ha giocato tutta la ripresa mostrando buoni spunti, è nel frattempo diventato papà: oggi è nato il piccolo Zayan. La seduta di ripresa è iniziata con degli esercizi di attivazione e un circuito tecnico. A seguire esercitazioni legate al possesso palla e una partitella su spazi ridotti, per poi chiudere con una sessione di lavoro aerobico.

Domani, mercoledì 26, nuovo allenamento fissato al mattino sempre nel centro sportivo del Cagliari.

