Prima di rientrare in Sardegna, con quasi ventiquattro ore di ritardo a causa di un guasto all'aereo, per il gruppo squadra del Cagliari c'è stato un momento speciale. In albergo a Lecce, questo pomeriggio, i rossoblù hanno ricevuto la visita di Emanuele, un bambino di 9 anni di Bitonto che da tempo combatte con una grave malattia. Diventato celebre sui social, dove è conosciuto come EmanueleSuperstar16, negli anni ha ricevuto la vicinanza e l'amicizia da parte di diversi calciatori: fra questi Elia Caprile e Michael Folorunsho, che conosceva già dai tempi del Bari.

Oggi, accompagnato dalla famiglia, il piccolo Emanuele ha pranzato insieme alla squadra. Per lui tanti autografi, selfie e una foto ricordo con tutti i rossoblù reduci dalla grande vittoria di ieri a Lecce e l'allenatore Fabio Pisacane. Una giornata indimenticabile, con tanti giocatori del Cagliari che si sono fatti fotografare facendo il gesto simbolo di Emanuele, la mano destra sulla fronte e una linguaccia.

Per il Cagliari, rientrato nel tardo pomeriggio di oggi, domani mattina la ripresa ad Assemini: martedì alle 17 i sedicesimi di Coppa Italia contro il Frosinone, all'Unipol Domus. Sabato prossimo, alle 20.45, sempre in casa la sfida contro l'Inter.

© Riproduzione riservata