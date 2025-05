Il Cagliari volta pagina e inizia a pensare in maniera concreta al Como. Si giocherà di nuovo sabato alle 15, come contro l’Udinese dove è arrivata una rovinosa sconfitta, che ha impedito di festeggiare la salvezza in anticipo. Se i rossoblù avessero vinto avantieri, avrebbero potuto celebrare ieri la conferma della Serie A per via del ko dell’Empoli con la Lazio. Invece c’è ancora un minimo da aspettare, anche se visto il rendimento delle dirette concorrenti non dovrebbero esserci grossi problemi.

Oggi pomeriggio primo allenamento della settimana al Crai Sport Center di Assemini. Il Cagliari ha svolto inizialmente degli esercizi di attivazione, accompagnati da un circuito tecnico. A seguire sequenze dedicate al possesso palla e, per chiudere, delle partitelle giocate su campo ridotto. Domani seduta mattutina.

L’unico assente per Davide Nicola resta Yerry Mina. Il difensore colombiano è fermo da dodici giorni, ossia dalla partita contro la Fiorentina quando si è procurato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Per lui oggi solo terapie, non sarà a disposizione per Como-Cagliari e – in caso di necessità – lo staff medico proverà a recuperarlo per il Venezia. Ma c’è il rischio concreto che la sua stagione sia finita il 23 aprile.

© Riproduzione riservata