Il Cagliari aspetta l’esito del ricorso per la gara di Modena, ma Claudio Ranieri ha in testa solo la sfida col Benevento. «Sul ricorso ha già parlato il direttore Bonato», taglia corto il tecnico rossoblù. Che poi conferma il suo obiettivo: «Noi puntiamo in alto. Ho detto che per la promozione diretta servono 67-69 punti, proviamoci. Male che vada entreremo nei playoff. Purtroppo abbiamo avuto molti giocatori indisponibili, spero di poterli recuperare il prima possibile per schierare una formazione adatta alle squadre che incontreremo».

Nel mirino c’è il Benevento, che si presenterà col nuovo allenatore Stellone in panchina. Stavolta niente dati sull’avversario, se non quello che più preoccupa: «Sono il nostro opposto, hanno conquistato 14 punti in trasferta, perdendo solo tre volte e sempre di misura. Con un cammino simile, in questa squadra c’è del buono e dobbiamo stare attentissimi».

Sulla formazione, Ranieri prepara il lancio di Prelec (“forte fisicamente, fa gol, ora deve dimostrare di saperli fare anche nella B italiana”), annuncia la convocazione del giovane Carboni (“è un play come piace a me, ci conto molto per il futuro”) e chiede ancora la spinta dei tifosi: “Quando sono arrivato, ho trovato una squadra giù emotivamente che è diventata più forte con l’aiuto del pubblico. Sabato sarà una partita difficile, al pubblico chiedo di starci vicino”.

