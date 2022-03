È stata una nuova giornata di allenamento oggi al centro sportivo di Assemini per i rossoblù, in vista della partita contro lo Spezia (sabato alle 15). Doppia seduta per gli uomini di Mazzarri che hanno trascorso la mattina in palestra, con esercizi sulla sviluppo della forza. In seguito, esercitazioni in campo sull’uno contro uno e tre contro tre.

La sessione si è conclusa con dei lavori specifici per reparti.

Nel pomeriggio, focus su tattica, possesso palla e una partita giocata su spazi ridotti. Proseguono nel personalizzato Damir Ceter e Nahitan Nandez. Domani lo staff ha fissato un nuovo allenamento per il pomeriggio.

