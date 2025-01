Gianluca Lapadula verso lo Spezia, che mira a rinforzarsi per dare sostanza al sogno serie A.

L'attaccante in forza al Cagliari ha detto sì al club ligure, attualmente terzo in classifica in serie B. In queste ore si cerca l'accordo con il club rossoblù, che sembra comunque disposto a lasciarlo partire.

La formula del trasferimento imbastita dal direttore sportivo Stefano Melissano sarebbe un prestito semestrale con riscatto oneroso del cartellino del 34enne a fine stagione in caso di promozione della squadra allenata da Luca D'Angelo.

Lapadula andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Edoardo Soleri, alle prese con un infortunio che potrebbe tenerlo fuori dai giochi per alcune settimane.

In caso di fumata bianca, Lapadula sarebbe a disposizione dalla prossima settimana e potrebbe esordire in Spezia-Palermo di domenica 9 febbraio.

