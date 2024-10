Primo allenamento settimanale per il Cagliari, con i rossoblù tornati al lavoro durante la sosta per le nazionali. Davide Nicola aveva dato tre giorni di riposo, a seguito del pareggio per 1-1 contro la Juventus, con la squadra che si è ritrovata questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini.

Hanno proseguito nel personalizzato Gianluca Lapadula, Jakub Jankto, Leonardo Pavoletti e Mateusz Wieteska ossia i quattro giocatori infortunati rimasti fuori anche domenica scorsa a Torino. Per il polacco – ma non solo – attese novità in questi giorni in vista di un suo recupero per il prossimo turno, alla Domus domenica 20 alle ore 18 contro il Torino.

Alla seduta di allenamento - iniziata con attivazione in campo accompagnata da esercitazioni sulla forza, per poi proseguire con tecnica e possesso palla prima di una partitella su campo ridotto e una sessione di lavoro atletico - presenti le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 4 di Oristano “Leonardo Alagon”, vincitrici del contest “EducAmbiente”.

Domani per il Cagliari la preparazione al rientro in campo dopo la sosta prosegue di mattina.

© Riproduzione riservata