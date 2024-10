La vittoria contro i campioni d'Italia in carica del Sassuolo regala grande entusiasmo alla Primavera del Cagliari.

I rossoblù, nonostante lo svantaggio iniziale, hanno portato a casa tre punti importanti grazie al 3-1 che porta le firme di Bolzan, Soldati e Vinciguerra.

Tanta la soddisfazione del tecnico degli isolani, Fabio Pisacane, che ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: «Sono contento prima di tutto per i ragazzi perché possono dare continuità al lavoro che stanno facendo: finalmente stanno raccogliendo i loro frutti. Oggi era una partita che nascondeva delle insidie, però nonostante lo svantaggio la squadra aveva messo in campo una buona intensità e una buona mole di gioco, ci era mancato solamente il guizzo finale. Avevo la sensazione che la squadra potesse raggiungere il massimo risultato se avesse mantenuto l’atteggiamento che poi si è visto. È vero che l’espulsione ha condizionato la gara, però non è mai facile giocare contro una squadra che va in vantaggio e poi si chiude: i ragazzi invece sono stati bravi, hanno avuto pazienza continuando a fare quanto preparato, e alla fine questo ci ha premiati».

Il tecnico dei rossoblù non nasconde l'entusiasmo, che resta comunque focalizzato sulle prossime gare. Il calendario del Cagliari vede ora, una dietro l'altra, partite complicate contro avversari impegnativi e che non vanno sottovalutati: «Adesso affrontiamo le partite che ci aspettano una alla volta. Il campionato è difficile, ogni settimana troviamo squadre di livello alto e non esistono partite scontate, la squadra lo sa bene. Le prossime gare contro avversari di spessore come Genoa, Lazio, Atalanta e Milan hanno anche fascino ed è quasi più facile e stimolante prepararle. Sono altrettanto sicuro che la squadra continuerà sullo stesso sentiero che sta battendo adesso: umiltà, sacrificio e lavoro di squadra».

Testa al prossimo match dunque e appuntamento a sabato prossimo, ore 13, in casa del Genoa.

