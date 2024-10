Al Virgilio Porcu gran vittoria in rimonta della Primavera del Cagliari che batte 3-1 i campioni d'Italia in carica del Sassuolo. Sotto la pioggia di Selargius, i rossoblù strappano tre punti importantissimi per la loro corsa in classifica.

La gara parte con ritmi un po' lenti. All'11' Bolzan ha una ghiotta doppia occasione, ma viene murato entrambe le volte. La risposta ospite arriva al 21' con Bruno, Iliev para. Un giro di lancette dopo e ci prova Knezovic su punizione, ancora Iliev in due tempi sventa il pericolo. Al 36' ancora Knezovic protagonista che, dai 25 metri, trova lo spazio per un bel tiro teso e porta in vantaggio i suoi. Al 42' Vinciguerra cerca di pareggiare i conti, Scacchetti gli nega il gol.

Nella ripresa il Cagliari passa subito all'attacco e al 53' Vinciguerra mette in mezzo un pallone per Bolzan che però non riesce a beccare lo specchio. Al 58' azione fotocopia sempre con Vinciguerra e Bolzan a sugli scudi e questa volta il 19 isolano insacca alle spalle dell'estremo difensore avversario, siglando l'1-1.

A venti minuti dalla fine del match, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Simonetta (rientrato dopo uno stop per infortunio), Soldati trova il raddoppio. A mettere la parola fine sull'incontro è Vinciguerra al 78' che, servito anche lui da Simonetta, si libera dalla marcatura e firma il 3-1. Al triplice fischio i ragazzi di Fabio Pisacane possono festeggiare il pieno bottino che, al momento, li vede salire al dodicesimo posto in classifica con 10 punti.

