Si interrompe la scia di risultati positivi per la Primavera del Cagliari che stamani è uscita dal Centro Sportivo Puma House of Football – Centro P. Vismara di Milano sconfitto per 2-0 dal Milan. I ragazzi di Pisacane non sono riusciti a strappare nemmeno un punto ai rossoneri nonostante i tentativi.

La gara si accende già al 13' con Scotti che prova ad impensierire Iliev, il numero uno rossoblù respinge col piede. I cagliaritani cercano di contenere al meglio l'incursione avversaria, con un buon pressing sulla compagine milanese ma non basta per tenere a bada i "diavoli". Al 28' Bonomi serve un'ottima palla per Liberali che, dentro l'area sarda, trova il vantaggio. Al 31' i due protagonisti della marcatura precedente si scambiano il favore: questa volta è Liberali a regalare un passaggio perfetto a Bonomi che riesce a liberarsi di Soldati ed Iliev insaccando il raddoppio. Al 37' Simonetta per Bolzan che tira verso lo specchio, ma la posizione di quest'ultimo è di fuorigioco. In pieno recupero, al 47' del primo tempo, Bolzan cerca nuovamente la conclusione, colpendo il palo.

Nella ripresa, al 57', il Cagliari non sfrutta bene un calcio d'angolo a favore: corner battuto da Simonetta all'indietro per Liteta che spedisce alto. Quattro minuti più tardi e Bonomi ancora pericoloso, Iliev esce e blocca. Al 68' Bonomi torna a far paura, ma un attentissimo Cogoni salva sulla linea. Al 73' Vinciguerra si addentra tra le fila rossonere e calcia, Raveyre para in due tempi. Appena due minuti ed ecco che sembra esserci l'episodio che potrebbe cambiare la partita: Vinciguerra lanciato in rete viene colpito dentro l'area da Raveyre, ma per l'arbitro non è rigore ma fallo del capitano isolano sull'estremo difensore del Milan. Il portiere resta a terra svariati minuti senza mai perdere conoscenza, fino alla sua uscita dal campo in barella, per aver riportato un trauma cranico nello scontro. L'ultimo brivido arriva all'89' con il tentativo di Scotti, deviato in angolo.

Ora Vinciguerra e soci dovranno sfruttare la settimana di pausa nazionali per analizzare quanto non è andato nel match di oggi e lavorare sodo in vista della prossima partita di campionato, per riprendere la loro corsa alla zona alta della classifica. Prossimo appuntamento sabato 23 novembre al CRAI Sport Center, ore 11, contro l'Atalanta.

