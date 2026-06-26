La Primavera inizia a guardare alla prossima stagione. Nel pomeriggio, la Lega ha mosso il primissimo passo sul disegno del campionato Under 20, con la comunicazione del calendario per la stagione 2026/27. E il Cagliari prende appunti. Si partirà in casa di una delle neopromosse: l’esordio, programmato per il 22 agosto, sarà contro l’Albinoleffe. Una settimana più tardi, poi, la prima in casa vedrà la squadra di Alberto Gallego confrontarsi con il Bologna.

Nel campionato, che sul modello della Serie A, propone un calendario asimmetrico tra andata e ritorno, sono al momento previsti tre turni infrasettimanali: il primo nella settimana precedente a Natale, il secondo nel giorno dell’Epifania, e l’ultimo calendarizzato nei primi giorni di Marzo. La stagione regolare si chiuderà il 22 Maggio, e per i giovani rossoblù sarà un Cagliari-Milan, con la speranza che questa volta le prospettive possano essere diverse.

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