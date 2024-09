Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari Primavera che, questo pomeriggio al Crai Sport Center, si è arresa per 0-1 contro l'Inter. Il carattere e la grinta dei rossoblù non sono bastati per portare almeno in parità la partita.

La gara. Nei primi quindici minuti la squadra di Pisacane si è messa in mostra con diversi tentativi da parte di Vinciguerra, Bolzan e Grandu, ma nessuno è riuscito ad inquadrare la porta. L'incontro si sblocca solo al 42' con la rete di Spinaccè su passaggio di Bovo al termine di una rapida ripartenza su palla persa dai rossoblù in uscita.

La prima parte del secondo tempo vede i ritmi un po' lenti fino al 61', quando Spinaccè colpisce il palo pieno con un tiro dal limite. Nonostante la girandola dei cambi e qualche altro tentativo da parte dei cagliaritani, la musica non cambia. Il risultato resta inchiodato sullo 0-1 per i nerazzurri, che nel finale si salvano con un intervento decisivo di Calligaris su conclusione di Vinciguerra.

Dopo quattro giornate, il Cagliari Primavera ha tre punti in classifica ossia quelli della vittoria sul Monza al secondo turno.

