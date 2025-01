Continua la preparazione del Cagliari Primavera per la 20ª giornata di campionato. I rossoblù, forti della vittoria per 3-0 contro la Cremonese, attendono tra le mura amiche del CRAI Sport Center l'Hellas Verona questo sabato (ore 13). Intanto la Lega Serie A, con due comunicati ufficiali, ha reso noti i calendari riguardanti gli anticipi e i posticipi della 23ª giornata del torneo Under 20 e i quarti di finale di Coppa Italia.

I ragazzi di Fabio Pisacane saranno impegnati sabato 1 febbraio, ore 13, in casa della Lazio per quanto concerne il Campionato Primavera 1. L'appuntamento in Coppa Italia invece è fissato per mercoledì 5, sempre ore 13, in gara secca in trasferta contro la Fiorentina allo stadio Curva Fiesole-Bagno a Ripoli.

© Riproduzione riservata