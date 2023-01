Pareggio in trasferta per 2-2 contro l’Hellas Verona per il Cagliari Primavera guidato da mister Filippi. Match valido per la 16ª giornata di campionato.

I rossoblù vanno sotto di due reti, ma riescono a riequilibrare i conti con un gol per tempo. Le marcature: di Caia ed Ebenguè per i gialloblù, di Pulina (eurogol) e Zallu ad inizio della ripresa per gli ospiti. Seconda presenza consecutiva da titolare per Delpupo, in “prestito” dalla prima squadra. I padroni di casa hanno concluso il match in dieci uomini, a causa dell’espulsione di Ebenguè.

Capitan Palomba e compagni salgono a 26 punti in classifica, in piena zona playoff scudetto e torneranno in campo sabato prossimo ad “Asseminello”, contro il Frosinone, fischio d’inizio alle 13. Matteo Macciotta



