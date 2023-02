Terzo risultato utile consecutivo per il Cagliari Primavera guidato da mister Filippi.

I rossoblù pareggiano per 1-1 ad Asseminello contro i pari età del Frosinone allenati dall’ex centrocampista Gorgone. Match valido per la 17ª giornata di campionato. Primo tempo ricco di emozioni.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio con Condello, grazie ad un eurogol direttamente da calcio d’angolo. I padroni di casa non si fanno abbattere dallo svantaggio, sfiorando il pareggio in più occasioni. Masala, sfortunatissimo, colpisce due legni in cinque minuti, uno direttamente su punizione.

Il meritatissimo 1-1 arriva con Griger, su assist di Belloni, lestissimo ad anticipare la difesa gialloblù sul primo palo. Sesta rete in campionato per il gigante slovacco. Nella ripresa i ciociari vanno vicino all’uno a due, con Selvini e Cangianiello. Al 74’ il Cagliari rimane in dieci uomini, per l’espulsione di Masala per doppio giallo.

Nonostante l’inferiorità numerica i rossoblù vanno vicino al possibile colpo del ko, prima con Konate poi con Carboni. Capitan Palomba e compagni salgono a 27 punti in classifica, in piena zona playoff e torneranno in campo sabato prossimo in trasferta contro il Torino. Fischio d’inizio alle 11.

