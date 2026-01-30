Dopo Gallea dal Lumezzane, il Cagliari Calcio ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dal Siracusa del diritto alle prestazioni sportive dell’esterno mancino Sebastiano Di Paolo, che firma un contratto sino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni a favore del Club. Prima di sbarcare in Sardegna, il calciatore – pescarese, classe 2006 - resterà in prestito al Siracusa sino al 30 giugno 2026.

Vicina alla conclusione anche la trattativa per portare in rossoblù l'olandese Raterink: classe 2006, esterno di difesa sulla fascia destra, gioca nel De Graafschap, seconda divisione.

Sul fronte cessioni, hanno salutato Cavuoti – in prestito al Bari - e Di Pardo (definitivo, alla Sampdoria).

In uscita anche qualche altra possibile sorpresa: Zappa piace al Bologna, Luvumbo al Verona. E il Torino insiste per Prati. Interesse invece dei rossoblù per il bolognese Dominguez e per il centrocampista Berenbruch dell'Inter.

Intanto, mister Pisacane prepara la sfida contro l’Hellas, in programma sabato sera alla Domus.

La tentazione è quella di confermare l'undici iniziale delle vittorie con Juventus e Fiorentina. Ma c'è anche la consapevolezza che quella con il Verona sarà una partita diversa rispetto alle ultime due: il Cagliari questa volta dovrà prendere in mano il gioco e attaccare. In palio la possibilità di vincere la terza sfida di fila e portarsi davvero a pochi passi dalla salvezza. Qualche chance per Borrelli accanto a Kilicsoy. Anche se poi Pisacane potrebbe decidere di non cambiare nulla chiedendo magari a Esposito di giocare qualche metro più avanti per dare una mano al giovane attaccante turco.

(Unioneonline)

