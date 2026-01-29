Il Cagliari Calcio mette a segno un’operazione in prospettiva assicurandosi Francesco Beidi Gallea.

Il club rossoblù ha infatti acquisito a titolo definitivo dal Lumezzane il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 2005, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni a favore della società sarda.

Il calciatore rimarrà però in prestito al Lumezzane fino al 30 giugno 2026, per proseguire il proprio percorso di crescita nel calcio professionistico.

Profilo giovane ma già strutturato, Gallea è considerato un difensore moderno, dotato di fisicità, attenzione in fase di marcatura e buona capacità di impostare l’azione dal basso. Caratteristiche che hanno convinto il Cagliari a investire su di lui in ottica futura.

Nato nel 2005 a Bamako, in Mali, Gallea è cresciuto a Torino, dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile granata, completando l’intero percorso di formazione fino all’Under 18. Successivamente ha maturato esperienze nei vivai di Palermo e Cesena: nella stagione 2023/2024 ha giocato in Primavera 2 con i rosanero, collezionando 30 presenze e due reti complessive, mentre nel campionato 2024/2025 ha vestito la maglia del Cesena in Primavera 1, con 27 presenze e un gol.

Nell’estate del 2025 il passaggio al Lumezzane, dove il 13 ottobre ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico nella gara in trasferta contro il Dolomiti Bellunese. Da quel momento è diventato rapidamente un punto fermo della retroguardia lombarda, totalizzando finora 12 presenze in Serie C.

