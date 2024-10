Ha ripreso stamattina gli allenamenti al Crai Sport Center il Cagliari, dopo la grande vittoria di ieri sera per 2-3 a Parma. In gruppo Davide Nicola ha avuto per l’intera seduta anche Matteo Prati, che la scorsa settimana aveva lavorato solo parzialmente con i compagni. Il centrocampista era entrato fra i convocati per il Tardini, ma ieri è rimasto in panchina per tutto l’incontro. Non gioca dal 31 agosto a Lecce, quando si era infortunato in occasione del fallo costato l’espulsione a Dorgu.

Per quanto riguarda gli altri giocatori, personalizzato per Jakub Jankto, Leonardo Pavoletti e Mateusz Wieteska. A riposo Gianluca Lapadula. Domani il secondo allenamento in vista Juventus (domenica alle 12.30 il Cagliari sarà di scena all’Allianz Stadium), al pomeriggio.

