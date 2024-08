Non ci eravamo nemmeno tanto amati: «Il Cagliari Calcio comunica di avere raggiunto un accordo con il calciatore Gastón Pereiro per la risoluzione consensuale del contratto», si legge in una nota del club rossoblù.

Finisce quindi la travagliata avventura sarda del fantasista uruguaiano, che salvo qualche raro guizzo – oltre a un trasferimento in corso d’opera – non ha mai incontrato il favore dei programmi della società.

Il comunicato si conclude così: «Il Club lo ringrazia e gli augura un buon proseguimento di carriera».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata