Cagliari-Parma, le pagelle rossoblù: Caprile para tutto, cambi decisiviUn 7 per Pisacane: la squadra sa soffrire e colpire nel momento decisivo
Il Cagliari festeggia la prima vittoria in Serie A, con un cinico (e sofferto) 2-0 al Parma: nelle pagelle il protagonista, ancor più che uno dei goleador, è Caprile decisivo soprattutto sullo 0-0.
Caprile 7,5
Para tutto e tiene il Cagliari in partita sullo 0-0.
Zappa 6,5
Regge nonostante l'ammonizione a metà primo tempo.
(dal 10' st Palestra 6,5)
Spettacolare la discesa palla al piede che avvia il 2-0.
Mina 6,5
Ultimo a rientrare dalle nazionali, primo a segnare: riscatta un avvio negativo.
Luperto 6,5
Chiude i varchi quando Cutrone e Pellegrino ci provano.
Obert 6,5
Tiene bene sulla fascia, suo il cross dal quale nasce l'1-0.
Adopo 6
Partita negativa, si riscatta col palo poi trasformato nel 2-0 da Felici.
Prati 6
Regge il confronto con Bernabé.
Folorunsho 6,5
Tante giocate utili alla squadra.
(dal 42' st Zé Pedro sv)
Debutto nei minuti finali.
Gaetano 6
Non ancora al meglio, ma quando si accende crea occasioni.
(dal 10' st Deiola 6)
In campo per dare una mano a fermare il gioco avversario.
Esposito 6,5
Dà tutto quello che ha, esce stremato fra gli applausi.
(dal 29' st Felici 6,5)
Doveva andare via, è rimasto e va subito in gol.
Belotti 6,5
Ancora lontano dalla condizione ideale, ma l'approccio è positivo.
(dal 29' st Borrelli 6)
Ci mette qualità nell'azione del 2-0.
Pisacane 7
Il suo Cagliari sa soffrire e colpire nel momento decisivo, cambi azzeccati.