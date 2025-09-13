Il Cagliari festeggia la prima vittoria in Serie A, con un cinico (e sofferto) 2-0 al Parma: nelle pagelle il protagonista, ancor più che uno dei goleador, è Caprile decisivo soprattutto sullo 0-0.

Caprile 7,5

Para tutto e tiene il Cagliari in partita sullo 0-0.

Zappa 6,5

Regge nonostante l'ammonizione a metà primo tempo.

(dal 10' st Palestra 6,5)

Spettacolare la discesa palla al piede che avvia il 2-0.

Mina 6,5

Ultimo a rientrare dalle nazionali, primo a segnare: riscatta un avvio negativo.

Luperto 6,5

Chiude i varchi quando Cutrone e Pellegrino ci provano.

Obert 6,5

Tiene bene sulla fascia, suo il cross dal quale nasce l'1-0.

Adopo 6

Partita negativa, si riscatta col palo poi trasformato nel 2-0 da Felici.

Prati 6

Regge il confronto con Bernabé.

Folorunsho 6,5

Tante giocate utili alla squadra.

(dal 42' st Zé Pedro sv)

Debutto nei minuti finali.

Gaetano 6

Non ancora al meglio, ma quando si accende crea occasioni.

(dal 10' st Deiola 6)

In campo per dare una mano a fermare il gioco avversario.

Esposito 6,5

Dà tutto quello che ha, esce stremato fra gli applausi.

(dal 29' st Felici 6,5)

Doveva andare via, è rimasto e va subito in gol.

Belotti 6,5

Ancora lontano dalla condizione ideale, ma l'approccio è positivo.

(dal 29' st Borrelli 6)

Ci mette qualità nell'azione del 2-0.

Pisacane 7

Il suo Cagliari sa soffrire e colpire nel momento decisivo, cambi azzeccati.

