Manco il tempo di aprire le vendite, che è già assalto alle biglietterie –online e rivendite autorizzate – per la semifinale di playoff tra Cagliari e Parma, martedì 30 maggio alle 20,30 alla Unipol Domus: uno stadio, la previsione è facile, che farà registrare il tutto esaurito.

La doppietta vincente di Lapadula in pochi minuti, in apertura della prima sfida con il Venezia, ha fatto esplodere l’adrenalina dei tifosi, che appena 12 ore dopo il fischio finale si sono messi in fila per accaparrarsi un posto in vista della semifinale d’andata (il ritorno si giocherà invece il 3 giugno in terra emiliana).

I biglietti sono stati messi in vendita a partire dalle 10, subito a disposizione nei canali di vendita online TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. Entro la giornata di oggi gli abbonati potranno acquistare il proprio tagliando usufruendo di una tariffa dedicata e conservando lo stesso posto avuto durante la stagione regolare.

Domani i tagliandi potranno essere acquistati al ticket service di piazza L'Unione Sarda (ore 9-13 e 16-20).

Nel giorno della gara sarà aperto da due ore prima dell'inizio della gara il botteghino stadio lato Tribuna Nord. Sempre che sia avanzato qualcosa. Prezzi con tariffa intera a partire da 25 euro nelle Curve. Sconti dedicati agli Under 18 solo fino a esaurimento posti.

(Unioneonlne/E.Fr.)

© Riproduzione riservata