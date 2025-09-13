Pur avendo creato tanto, il Parma torna a casa senza punti e con tanto rammarico.

Sconfitto 2-0 a Cagliari, il tecnico gialloblù Carlos Cuesta mastica amaro per quanto ha visto in campo nei 90' della Domus: «Nel primo tempo abbiamo avuto la capacità di creare occasioni, nel secondo abbiamo giocato molto in attacco ma sappiamo che per fare gol bisogna concretizzare», il dispiacere del giovanissimo allenatore spagnolo. «Dobbiamo lavorare ancora di più per segnare ed essere più consistenti e precisi quando ci sono le occasioni. Ma sono assolutamente convinto che così sarà».

Il Parma ha schierato Cutrone e Pellegrino in attacco, con Oristanio (un ex) entrato a inizio ripresa che ha colpito la traversa. «Stiamo iniziando un percorso», ricorda Cuesta. «Abbiamo questi giocatori da due settimane e in mezzo c'è stata la sosta, stiamo provando ad accelerare per renderli parte del nostro gioco e avere maggiore fluidità». L'allenatore spagnolo trova comunque un lato positivo: «La mentalità. I ragazzi continuano ad andare al massimo, non importa cosa si trovano davanti».

Cuesta ha cercato soluzioni a gara in corso, ma non è riuscito a trovare la chiave per riprendere la partita. «Sul 2-0 dovevamo scappare via e invece abbiamo aggredito, ci hanno saltato e sicuramente quello non l'abbiamo gestito nel modo migliore prendendo un gol». Il tecnico spagnolo non usa l'alibi del caldo («Ha inciso per entrambi») e mantiene una certezza: «Dobbiamo migliorare. Nel primo tempo il nostro processo d'attacco non è stato buono, c'è mancata concretezza e lavoreremo su come essere più coperti e attenti alle preventive».

