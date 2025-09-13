Ha parato tutto, sia sullo 0-0 sia col Cagliari in vantaggio, ed è stato fondamentale nella prima vittoria in questa Serie A dei rossoblù.

Elia Caprile è uno dei grandissimi protagonisti del felice pomeriggio di oggi alla Domus, per i tantissimi interventi decisivi nel corso della partita. «Contavano i tre punti, sono contento per la vittoria e tutto il resto passa in secondo piano», la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, che va ben oltre la sua prestazione personale. «Nel primo tempo abbiamo fatto tanti errori tecnici, ma siamo stati corti e compatti. Qualche errore però può capitare».

Tanti interventi per Caprile, ma i tre punti sono la cosa che lo soddisfa di più. «Sono contento per entrambe le cose. Vero che ho fatto tante parate e aiutato la squadra». Un successo che può dare entusiasmo e morale al Cagliari: «Sicuramente la vittoria aiuta sempre. Noi siamo consapevoli che però siamo solo alla terza giornata, il campionato è lunghissimo. Dobbiamo rimanere concentrati, umili e compatti: sono sicuro che facendo le prestazioni viste da quando abbiamo cominciato ci toglieremo tante soddisfazioni».

Sulla parata più difficile, Caprile ha una sua versione: «La prima su Pellegrino. Sono stato bravo a scegliere il tempo».

