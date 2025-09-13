Tanta sofferenza e poi il gol liberatorio di Mina: finisce 1-0 il primo tempo di Cagliari-Parma. La squadra di Pisacane subisce l'iniziativa ospite per mezz'ora, prima di trovare il vantaggio col difensore appena tornato dal Sud America.

Rossoblù in campo con la nuova quarta maglia, presentata ieri, e col 4-3-2-1 con Gaetano ed Esposito dietro Belotti. La prima grossa occasione (doppia) è però del Parma: all'8' leggerezza di Mina, Pellegrino si invola e sul suo tiro si oppone Caprile, che fa un miracolo sulla ribattuta a colpo sicuro di Cutrone.

Cagliari che soffre il pressing alto del Parma e raramente riesce a scavalcare la metà campo, almeno per la prima mezz'ora. Rischia un gol casuale Cutrone, che al 20' su cross da destra di Løvik colpisce a centro area con la faccia e spedisce a lato. Dopo i quasi tre minuti di cooling break (doveroso, gran caldo all'Unipol Domus) è ancora il Parma a rendersi pericoloso: al 30' Adopo perde palla, Bernabé salta Prati e serve a destra Cutrone per il tiro sul primo palo ben coperto da Caprile che para in due tempi.

Si fa vedere Gaetano al 33', con un destro dal limite deviato in calcio d'angolo. La battuta è respinta dalla difesa ospite, Obert ripropone sul secondo palo per Belotti che colpisce di testa nell'area piccola, Suzuki smanaccia e Mina ribadisce in rete per l'1-0 al 33'. Secondo gol settimanale per il colombiano, dopo quello in Venezuela-Colombia 3-6 martedì notte nelle qualificazioni ai Mondiali. In chiusura di tempo (42') ci prova due volte Cutrone dopo un errore di Adopo, la difesa del Cagliari si oppone.

Quattro i minuti di recupero concessi da Fourneau.

