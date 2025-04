Adam Obert sarà convocato per Empoli-Cagliari, partita da giorni sotto i riflettori per la questione del divieto di trasferta per i tifosi sardi appena revocato dal Tar della Toscana. Il difensore ha svolto questa mattina l’allenamento interamente in gruppo, segno di come l’infortunio riportato con la Slovacchia sia ormai alle spalle. omani partirà assieme ai compagni, sarà poi Davide Nicola a scegliere se farlo giocare.

Obert si era infortunato 15 giorni fa nella partita di Uefa Nations League tra la sua Slovacchia e la Slovenia. Entrato all’11’ al posto di Denis Vavro, a sua volta infortunato, non era riuscito a completare la partita: cambio chiesto all’intervallo e rientro anticipato in Sardegna. Dove, negli esami svolti all’inizio della settimana scorsa, era emersa una distrazione di basso grado al muscolo sartorio della coscia sinistra. Aveva saltato Cagliari-Monza, per poi svolgere un personalizzato nella giornata di ieri.

Per quanto riguarda l’allenamento di oggi, dopo un’attivazione tecnica il Cagliari ha svolto prove di situazioni di gioco e su palla inattiva. Domani rifinitura al mattino, seguita alle 12.15 dalla conferenza stampa di Nicola e dalla partenza per la Toscana. A Empoli il calcio d’inizio è previsto domenica alle ore 15: nei rossoblù, visto il rientro di Obert, si va verso la squadra al completo per lo scontro salvezza.

