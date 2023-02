Senza Lapadula (squalificato) e Pavoletti (ancora ai box per l’infortunio alla caviglia), Nik Prelec punta a una maglia da titolare per la trasferta di sabato a Venezia.

Il giovane attaccante sloveno, arrivato nell’ultimo giorno di mercato dal Tirol, è stato subito gettato nella mischia da Ranieri, che ben lo conosce dai tempi della Sampdoria:

«Ho trovato un club organizzato e che mi ha messo subito nelle condizioni per fare bene. Sono qui per aiutare la squadra e spero di poter imparare tanto da Lapadula e Pavoletti». Che sabato non ci saranno. Prelec non è preoccupato: «Già col Benevento ho giocato dal primo minuto. Peccato per non aver segnato sull’assist di Mancosu, ma sono abituato a guardare avanti». E avanti c’è la sfida col Venezia: «La gara di maggio? Non ne ho sentito parlare. Pensiamo al presente. A Bari avremmo meritato di vincere, col Venezia sarà una partita dura anche se loro sono più giù in classifica. Ma dobbiamo andare lì per vincere».

Ieri l’allenamento dei rossoblù era aperto hai tifosi che hanno assistito all’ultima partita in casa del Cagliari Primavera contro l’Inter (qui il VIDEO)

