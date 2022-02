Ancora ai box Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano non ha ancora recuperato dal fastidio al ginocchio destro e non sarà della partita neanche contro il Napoli.

Walter Mazzarri ha cercato di recuperarlo sfruttando anche il giorno in più a disposizione, ma anche oggi Nandez ha lavorato in differenziato.

Migliorano le condizioni dei tanti giocatori acciaccati, il tecnico aspetta l’ok dello staff medico ma allo stesso tempo studia le contromosse.

Sono cinque i giocatori in dubbio e in ripresa, che oggi hanno lavorato solo parzialmente in gruppo: Pavoletti, Marin, Lykogiannis, Lovato e Carboni. Mazzarri spera di poterli portare almeno in panchina, ma solo all’ultimo momento sapranno se saranno a disposizione nella difficilissima sfida contro i partenopei. Il più difficile da recuperare è Lovato, che dovrebbe saltare anche la sfida di lunedì.

