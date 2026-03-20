Per Cagliari-Napoli, Fabio Pisacane dà fiducia in pieno al centrocampo naufragato domenica a Pisa: il partenopeo Gianluca Gaetano sarà il vertice centrale, Michel Adopo e Ibrahim Sulemana gli interni. Niente rientro dal 1’ per Alessandro Deiola, come era stato ipotizzato ieri in conferenza stampa, né la presenza di Luca Mazzitelli che era l’altro in ballottaggio. Ma i rossoblù saranno comunque costretti a cambiare rispetto alla scorsa giornata, soprattutto per le squalifiche.

L’assenza di Adam Obert a sinistra fa sì che dovrebbe esserci Marco Palestra, appena convocato da Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali dell’Italia. A destra, invece, potrebbe essere alzato Zé Pedro confermando il 3-5-1-1. Altrimenti, sarebbe difesa a 4 con soli centrali perché ci sono pure Yerry Mina, Alberto Dossena e Juan Rodríguez. In attacco, l’ex Michael Folorunsho agirà a supporto del rientrante Sebastiano Esposito, napoletano di Castellammare di Stabia.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli: calcio d’inizio alle ore 18.30, arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Sarà possibile seguire la partita su unionesarda.it col live e su Radiolina con la radiocronaca in diretta.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Dossena, Mina, Juan Rodríguez; Zé Pedro, Adopo, Gaetano, I. Sulemana, Palestra; Folorunsho; S. Esposito.

In panchina: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kılıçsoy, Deiola, Raterink, Albarracín, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Buongiorno, Mathías Olivera; Politano, Lobotka, Gilmour, Gutiérrez; De Bruyne, McTominay; Højlund.

In panchina: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi, Spinazzola, Zambo Anguissa.

Allenatore: Antonio Conte.

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