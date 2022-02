Tutti i giocatori in dubbio sono presenti nell’elenco dei convocati diramato da Walter Mazzarri in vista del match di questa sera tra Cagliari e Napoli. Probabilmente non giocheranno dal 1’, ma è già un bene averli a disposizione, soprattutto Lovato che era il più in dubbio di tutti.

Oltre al difensore che in pochissimo tempo è diventato leader della retroguardia rossoblù, ci sono anche Pavoletti, Lykogiannis e Carboni. Pienamente recuperato anche Marin, che ha avuto una gastroenterite. Non c’è, ma questo già si sapeva, Nandez.

Questo l'elenco completo dei 22 convocati: Altare, Aresti, Baselli, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Cragno, Dalbert, Dieola, Gagliano, Goldaniga, Grassi, Joao Pedro, Keita Baldé, Lovato, Lykogiannis, Marin, Obert, Pavoletti, Pereiro, Radunovic, Zappa.

In vista di Cagliari-Napoli di questa sera,

Sono invece 19 i calciatori convocati da Luciano Spalletti, che deve fare a meno di Insigne, Lobotka, Lozano, Politano e Anguissa. Osimhen e Fabian Ruiz ci sono, ma sarà difficile vedere il centravanti nigeriano dal 1’.

L'elenco completo: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata