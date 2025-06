Uno scout tra i migliori in circolazione in Italia e due storici giocatori rossoblù.

Si forma la squadra tecnica del Cagliari: a lavorare con il ds Guido Angelozzi sono stati chiamati Andrea Cossu, Roberto Muzzi e Gianluca Longo. Saranno impegnati nel monitoraggio e il supporto dei calciatori in prestito, nelle attività di scouting e nel coordinamento con il settore giovanile, fa sapere il club.

Longo due anni fa ha ricevuto il riconoscimento come migliore responsabile area scouting della Serie B. Scout tra i più apprezzati in Italia, «si è distinto per il suo acume nell’individuare talenti emergenti e per un approccio analitico e meticoloso allo scouting». In passato ha lavorato con allo Spezia e al Frosinone.

Gli altri due non hanno bisogno di molte presentazioni. Muzzi, 64 gol in 158 presenze da calciatore a Cagliari, ha già ricoperto ruoli chiave nella prima squadra e nel settore giovanile. Per il club è un «punto di raccordo fondamentale tra prima squadra e vivaio».

Cossu, 270 presenze in rossoblù, dopo il ritiro dal calcio giocato, ha subito intrapreso un percorso dirigenziale nell’area tecnica e in quella scouting del Cagliari, lavorando per individuare i profili di maggiore interesse per la squadra, sul fronte nazionale e internazionale. Negli anni, scrive la società, «ha consolidato una competenza sempre più trasversale».

Nei primi tre giorni della campagna abbonamenti sono circa 2mila le tessere sottoscritte, 450 oggi, 25 giugno.

(Unioneonline)

