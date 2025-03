Fascia da capitano al braccio e gol del vantaggio. Nicolas Viola ha avviato il tris del Cagliari contro il Monza, con il colpo di testa al 49’ che ha sbloccato la situazione in avvio di ripresa. «Era una partita difficile, sapevamo di trovare un avversario che non molla nulla», il suo commento a caldo. «Non è stata la nostra miglior partita, ma dovevamo vincere: era quello che dovevamo fare, ci siamo riusciti».

Per Viola c’è il trofeo – ufficiale della Lega Serie A – di migliore in campo in Cagliari-Monza. «Sono felice di quello che stiamo facendo. Voglio condividere il premio di migliore in campo con Gaetano, perché se lo merita ed è bravissimo».

Con questa vittoria il Cagliari va a +6 sull’Empoli, terzultimo e prossimo avversario. «Una partita per noi fondamentale, come sono le altre. Andremo a prepararci per questa battaglia», conclude Viola.

© Riproduzione riservata