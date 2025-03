Due giorni a Cagliari-Monza e, a differenza di Davide Nicola che parlerà domani alle 12.15, Alessandro Nesta ha già tenuto la conferenza stampa in vista della partita della Domus (domenica ore 12.30). Il tecnico brianzolo non si arrende, nonostante i biancorossi siano ultimi in classifica – con ancora nove giornate di Serie A – a -10 dalla salvezza: «Quello che chiedo ogni giorno è di non abbassare il livello, neanche minimamente, perché altrimenti rischiamo di fare brutte figure», le sue dichiarazioni. «Ripeto la frase più brutta del mondo, quella che non vorrebbe dire nessuno: finché l’aritmetica non ci condanna, dobbiamo provarci. Speravo di non dirla mai, però bisogna dirla».

I brianzoli affronteranno la trasferta in Sardegna reduci da una buona prova a San Siro contro l'Inter (avanti 0-2, poi il ribaltone sul 3-2) e dal pareggio contro il Parma (1-1 nell’ultima prima della sosta, col pari subito nel finale). «Abbiamo analizzato le due partite e cercato di dare soluzioni a come gestire certi momenti», il commento di Nesta. «Sappiamo che è difficile raggiungere la salvezza: abbiamo vinto troppo poco, ma io non mollo mai e dobbiamo crederci fino all'ultimo giorno. Ogni partita ci sono sempre meno chance, è difficile, ma dobbiamo provarci. Abbiamo partite importanti davanti e dobbiamo restare sul pezzo».

Il tecnico biancorosso ha poi rivolto un pensiero ai tifosi: «A loro non do consigli, è stato un anno brutto e ci sono sempre stati. Li ringraziamo per come ci hanno trattato nonostante la classifica. Chi è tifoso del Monza rimarrà sempre tifoso del Monza, a prescindere dalle categorie: è un momento particolare per questo club, che dopo anni di slancio deve adesso cambiare un pochino pelle, ma il Monza resta ancora un grande club», conclude Nesta. Nei brianzoli non ci sarà Matteo Pessina, la cui stagione è già finita.

