«Questa squadra non ha la cattiveria per vincere le partite, purtroppo». È l'amarezza con cui Alessandro Nesta commenta la sconfitta del Monza alla Domus. «Per la partita vista non possiamo perdere 3-0 col Cagliari, con tutto il rispetto. In tutto l'anno abbiamo fatto sempre buone partite ma abbiamo vinto solo due volte. Non ti regala niente nessuno, devi combattere e c'è mancato questo: sembriamo bellini, ma alla fine non vinci».

A Nesta non va giù l'atteggiamento del primo tempo, quando il punteggio era 0-0: «Se vuoi fare gol devi rischiare un dribbling, tentare di calciare e segnare. Siamo arrivati bene, ma non abbiamo messo sotto pressione la difesa». Poi la valanga rossoblù dal 49' in poi: «Il gol subito a inizio ripresa non ha cambiato nulla, è qualcosa di più profondo. C'è sempre mancata ignoranza e cattiveria per vincere le partite: se non ti sporchi mai di partite se ne vincono poche».

Per il Monza la retrocessione è ormai inevitabile. «Parleremo a fine stagione, ma dire tutto ora non fa bene al Monza. C'è un derby da giocare e dobbiamo dare una gioia alla squadra, poi a fine anno parleremo di tutto», conclude Nesta riferendosi al match col Como.

© Riproduzione riservata