Festa al “Virgilio Porcu” per il Cagliari, che ha raccolto l’abbraccio dei circa mille tifosi per l’amichevole contro il Selargius. I rossoblù si impongono per 0-6, con il gruppo a disposizione di Claudio Ranieri - privo degli otto nazionali oltre che degli infortunati - composto da dodici giocatori della prima squadra più i Primavera aggregati Achour, Catena, Marcolini e Kingstone.

In campo dal 1’ Radunović; Di Pardo, Wieteska, Dossena, Azzi; Zappa, Sulemana, Deiola, Jankto; Viola, Kingstone. Si comincia con un minuto di raccoglimento in ricordo di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso martedì, col Cagliari che ha anche il lutto al braccio. A sbloccare il risultato è Jankto al 26’, di testa su cross dalla destra. Quattro minuti dopo il raddoppio di Viola con un bel sinistro dal limite su recupero alto del pallone. Il Selargius avrebbe la palla per accorciare, ma su rigore per fallo di Wieteska su Virdis Argiolas spiazza il portiere e prende la traversa (44’). All’intervallo i cinque cambi del Cagliari: Aresti in porta, Achour per Zappa, Augello per Azzi, Catena per Dossena e Marcolini per Jankto.

All’8’ della ripresa il tris di Viola, su rigore procurato da Achour. Il poker porta la firma di Augello al 16’, in girata col destro dopo un cross respinto nell’area piccola. Al 25’ si aggiunge alle marcature anche il giovane Marcolini, deviando un traversone da sinistra, e al 31’ Kingstone fa tutto da solo andando via sulla destra per segnare la marcatura personale.

© Riproduzione riservata