Alle 20 il calciomercato ha chiuso i battenti. Il Cagliari ha ceduto il polacco Walukiewicz all'Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza dei toscani. Per la sua sostituzione, viste le difficoltà per arrivare a Barba del Benevento, la società rossoblù ha puntato su Elio Capradossi (classe '96) dallo Spezia, arrivato in Sardegna a titolo definitivo.

Dopo un lungo tira e molla, con la Stella Rossa è stato definito l'acquisto di Filippo Falco (classe '92) in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. L'arrivo di Falco fa felice Liverani, che ritrova così il terzetto offensivo che affrontò la Serie A col suo Lecce nella stagione 2019-20 (Mancosu, Lapadula e appunto Falco), ma comporta anche la cessione in prestito di Jacopo Deosgus al Pescara.

Due rinforzi anche per la Primavera, col difensore Davide Veroli (2003) dal Pescara e l'attaccante slovacco Adam Griger (2004) dagli austriaci del Lask.

