Sono bastati 16 secondi a Paul Mendy per mettere la sua firma sull’esordio da titolare da professionista. L’attaccante senegalese ha aperto Cagliari-Atalanta (QUI LA DIRETTA) con l’immediato gol del vantaggio, alla prima occasione del match. Su palla recuperata da Adopo (era stata l’Atalanta a battere il calcio d’inizio), Folorunsho ha giocato proprio sul centrocampista che ha crossato in mezzo, trovando Mendy solissimo per la deviazione di testa.

Quello di Mendy, dopo 16 secondi, è il gol più veloce di sempre nella storia del Cagliari in Serie A. Ma, curiosamente, non è il più rapido di questo campionato: il record, in questo caso, appartiene a Juan Bernabé del Parma dopo 13 secondi nella partita col Bologna del 2 novembre scorso.

Il record assoluto nella storia della Serie A è di Rafael Leão, dopo 6,76 secondi in una vittoria del Milan sul campo del Sassuolo datata 20 dicembre 2020. Poi Paolo Poggi dopo 8 secondi in Fiorentina-Piacenza del 2001, un ex rossoblù come Marco Branca dopo 9 secondi in Udinese-Fiorentina del 1993 e un sardo, Gianfranco Matteoli, sempre al 9’’ in Inter-Cesena del 27 novembre 1988. In questa classifica dei gol più rapidi di sempre in campionato, ora figura anche Mendy. E il Cagliari.

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