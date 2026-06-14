Due pareggi e una vittoria nelle tre partite giocate nella notte al Mondiale che si sta disputando in Messico, Usa e Canada.

Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco: la sfida d’esordio della Seleçao nel Girone C contro il Marocco termina 1-1, con le reti di Ismael Saibari e Vinicius Junior.

Sempre nel Gruppo C, la Scozia si è invece imposta per 1-0 su Haiti, grazie al gol di John McGinn al 28' del primo tempo.

Nel Girone B pareggio per 1-1 anche per la Svizzera contro il Qatar, con gli elvetici passati in vantaggio con un rigore di Embolo, ma raggiunti nel finale da Khoukhi.

Nel Gruppo di l’Australia ha battuto la Turchia allenata da Vincenzo Montella 2-0, grazie ai gol realizzati da Irankunda al 27' del primo tempo e da Metcalfe al 30' della ripresa.

(Unioneonline)

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