Il Cagliari ha già voltato pagina. Messo nell'album dei ricordi lo 0-0 di Cittadella, i rossoblù hanno messo nel mirino la Spal, prossimo avversario alla Domus nell'anticipo di venerdì sera. E nell'allenamento di questa mattina, passi avanti importanti per Mancosu, tornato a lavorare parzialmente in gruppo e fiducioso per un ritorno proprio contro la sua ultima squadra.

Ancora in personalizzato, invece, Goldaniga, Viola e Pavoletti, mentre resta a riposo Di Pardo.

All'allenamento di questa mattina mancava anche Carboni, visto che l'argentino ha già lasciato Cagliari e il Cagliari. Risoluzione anticipata del prestito con l'Inter, che ha già girato il giocatore al Monza.

Dopo Pereiro, Carboni è la seconda uscita in casa rossoblù, ma Ranieri aspetta i rinforzi, fin qui fermi al brasiliano Azzi. Tra i papabili per la difesa entra di prepotenza anche il tedesco (di origini turche) Koray Günter, 28 anni, di proprietà del Verona. Il giocatore ha perso il posto dopo l'arrivo in panchina di Zaffaroni e il Cagliari prova a portarlo in rossoblù in prestito con riscatto legato alla promozione. E il ds Bonato parla col Verona anche del mediano camerunense Hongla (che arriverebbe sempre con la stessa formula). Più complicato il discorso col Toro per Adopo, che si sposterebbe (in prestito) solo dopo aver rinnovato il contratto (in scadenza il prossimo 30 giugno) con i granata.

