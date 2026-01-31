Una mezza rovesciata, il boato dell’Unipol Domus smorzato dalla bandierina alta dell’assistente e l’esultanza in differita. Aver dovuto aspettare una novantina di secondi prima di avere certificato il gol non ha tolto valore alla spettacolare giocata di Semih Kılıçsoy, che ha realizzato il momentaneo raddoppio in Cagliari-Verona. «Per un calciatore segnare è molto importante: mi sto trovando benissimo qua, credo che segnerò molto di più», esulta il turco.

Il raddoppio di Kılıçsoy è arrivato nel recupero del primo tempo, inventandosi l’acrobazia sul cross di Esposito. Il numero 9 racconta come gli è venuto il gesto tecnico: «Un gol alla fine è un gol, ma segnarlo così mi rende molto felice. Sì, è stato un bel gol». Non ha un numero di reti prefissato da qui a fine stagione: «Penso a portare a casa i punti per la mia squadra».

Kılıçsoy fino a un mese e mezzo fa non era riuscito a incidere. Dal gol al Pisa la sua storia col Cagliari è cambiata: «Fisicamente sono un giocatore forte, qua la differenza rispetto al campionato turco è sul livello tattico. Io comunque so di essere capace di battermi con le difese italiane, credo di essermi abituato adesso».

