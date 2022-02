Ad Asseminello si rivede Walukiewicz. Il difensore polacco ha ancora bisogno di tempo per tornare a disposizione, ma il suo ritorno sui campi di allenamento è una buona notizia.

Lunedì alle 19 i rossoblù ospitano il Napoli terzo in classifica a due punti dal Milan capolista, alla Unipol Domus c’è già il tutto esaurito. Non ci sarà Lovato, uscito anzitempo a Empoli per un fastidio al flessore della coscia sinistra.

Ancora in dubbio Nandez e Carboni, che anche oggi hanno svolto lavoro personalizzato. Se anche fossero a disposizione per il posticipo, difficile vederli schierati dal 1’.

In difesa davanti a Cragno dovremmo vedere oltre a Goldaniga due tra Ceppitelli, Obert e Altare. A centrocampo dovrebbero essere confermati in blocco i 5 delle ultime due partite: da destra a sinistra Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert e Lykogiannis. Unico dubbio tra il greco e Baselli, nel caso Dalbert andrebbe sulla fascia sinistra.

In avanti Pavoletti favorito per il posto da titolare accanto a Joao Pedro.

Dirige la partita l’arbitro Mariani di Aprilia.

